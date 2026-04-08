Koroški Slovenci pričakujejo od Fellnerja nadaljevanje Kaiserjeve politike

Predstavniki krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem želijo, da bi novi deželni glavar Daniel Fellner nadaljeval slovenski skupnosti naklonjeno politiko svojega predhodnika Petra Kaiserja, ki se je marca upokojil. Med izzivi, ki se jih bo moral Fellner lotiti, so za STA izpostavili dvojezične vrtce in dvojezično sodstvo.

Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je za STA dejal, da je Fellner že kot dosedanji deželni svetnik imel poseben čut tudi za vprašanja slovenske narodne skupnosti, poleg tega v svojih izjavah in svojih nastopih vedno izpostavlja bogastvo slovenščine in drugega deželnega jezika. Sadovnik je zato prepričan, da bo novi deželni glavar nadaljeval pot svojega predhodnika Kaiserja in da bo garant za nadaljnji razvoj manjšinske zaščite na Koroškem.

Podpredsednica Zveze slovenskih organizacij (ZSO) Augustine Gasser želi, da bi se novi glavar tako intenzivno in tako dosledno zavzemal za slovensko manjšino kot Kaiser, ki je bil na položaju 13 let.

Med vprašanji, povezanimi z manjšino, ki se jih bo moral Fellner najprej lotiti, je Gasser izpostavila vprašanje dvojezičnih sodišč na avstrijskem Koroškem, ker se je še zadnji dvojezični sodnik upokojil. »Sicer se zavedam, da to ni v rokah deželnega glavarja, je pa seveda tudi dejstvo, da vse, kar se odloča na Dunaju, potrebuje s strani dežele vsaj podporo,« je povedala. Želela bi tudi, da bi se Fellner zavzel za ustanovitev novih dvojezičnih vrtcev v tistih občinah, kjer jih še ni.

»Pričakujem, da bo politiko deželnega glavarja Kaiserja nadaljeval, morda na malo drug način,« pa je za Radio Slovenija o Fellnerju dejal predsednik Narodne skupnosti koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko. Izrazil je zadovoljstvo, da je Fellner v enem od intervjujev dejal, da ima slovenske korenine.