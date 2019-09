Cerno v sozvočju z Grillom

Senator Demokratske stranke Tommaso Cerno (njegova družina izhaja iz Terske doline) je v tej vladni krizi zelo aktiven, pogosto se oglaša v javnosti in o njem se govori tudi kot o kandidatu za ministra v novi vladi Giuseppeja Conteja, če se bo seveda rodila. Cerno, ki je bil nekoč zelo blizu Matteu Renziju, je velik zagovornik koalicije med DS in Gibanjem 5 zvezd, njegova stališča pa so precej v sozvočju s stališči Beppeja Grilla.

Na twitterju je Cerno zapisal, da Italija nujno potrebuje politični zasuk in »rockovsko vlado« (v smislu rock glasbe), takšno kot si jo v pozivu mladim članom DS nadeja Grillo. Cerno je bil v parlament izvoljen v enem od milanskih senatnih okrajev in hkrati tudi v Furlaniji Julijski krajini, kjer je mesto v senatu prepustil Slovenki Tatjani Rojc. Cerno je bil zaradi bolezni precej odsoten na zasedanjih senatne skupščine in komisij, tudi v zvezi s tem in baje tudi iz političnih razlogov (menda je spet razmišljal o vrnitvi v novinarski poklic) je v medijih zaokrožila vest, da namerava odstopiti iz parlamenta iz političnih razlogov.