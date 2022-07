Četrti odmerek za vse, ki so dopolnili 60 let

Vlade držav članic Evropske unije naj takoj pohitijo z novo kampanjo cepljenja, ki predvideva vbrizganje četrtega odmerka cepiva proti covidu-19 vsem prebivalcev, starejšim od 60 let, ter osebam, ki sodijo v ranljive skupine. To je zadnje sporočilo Evropske agencije za zdravila (Ema) in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (Ecdc), ki sta posodobila aprilska priporočila.

Četrti odmerek bo namenjen ljudem, ki so se cepili s tretjim odmerkom pred več kot štirimi meseci, še posebej pa pozivajo k cepljenju tiste, ki so se nazadnje cepili s poživitvenim odmerkom pred več kot šestimi meseci.

Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza je napovedal, da bodo tudi v Italiji takoj posodobili smernice in okrožnice ter da bodo prižgali zeleno luč za cepljenje omenjenih skupin ljudi. »Nihče naj ne misli, da smo bitko proti covidu-19 zmagali. Ostati moramo zelo previdni,« je povedal Speranza.