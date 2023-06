Vse več prihodov po Sredozemlju, manj pa bo balkanski poti

Četrtina manj po balkanski poti, več kot podvojeni prihodi po Sredozemlju. Ta sta glavna izsledka poročila, ki ga je včeraj objavila evropska agencija Frontex o migrantskih tokovih v prvi polovici letošnjega leta. Evropska agencija za obmejno in pomorsko stražo je namreč sporočila, da je zabeležila od januarja do konca maja približno 102.000 ilegalnih prehodov zunanjih meja Evropske unije. Od teh je polovico, 50.318, zabeležila v Sredozemskem morju.

Na ostro politizirani balkanski poti med Turčijo in Trstom je agencija Frontex zabeležila upad migracijskega toka, s 30.717 ilegalnimi prehodi evropskih zunanjih meja, kar je točno 25 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. V Frontexovem poročilu pa ni jasno, kam in kako nadaljujejo pot ti migranti - če jo sploh, saj so mnogi raziskovali in poročali o protizakonitih odvajalnih praksah na zunanjih mejah Evropske unije. Ti podatki sicer nekako nasprotujejo navedbam tržaškega vladnega komisarja Pietra Signoriella, ki je pred enim tednom izjavil, da so se prihodi po balkanski poti na Tržaško v primerjavi z lanskim letom potrojili.

Italija pa je, kot rečeno, znatno bolj izpostavljena migracijskim tokom na jugu države. Kljub vladni retoriki in poigravanju z migranti je od 1. januarja do 15. junija letos v Italijo po morju prispelo 55.662 migrantov. V istem obdobju lani jih je bilo 22.917, leta 2021 pa 18.117.

