Čez mejo na Dragonji prevažali več kot kilogram konoplje

Koprski policisti so na kontrolni točki mejnega prehoda Dragonja zasegli 1,2 kilograma konoplje. Do zasega je prišlo prejšnji teden, točneje 13. januarja ob 1. uri ponoči. Ko so ustavili osebni avtomobil koprskih registrskih tablic, je eden izmed policistov zaznal močan specifičen vonj po prepovedani drogi in so zato pregledali vozilo. V njem sta bili dve mlajši državljanki Slovenije in mlajši državljan Hrvaške z urejenim prebivanjem na območju Kopra.

Policist je za zadnjim sedežem sovoznika opazil večjo nakupovalno vrečo, v kateri so se nahajale tri prozorne PVC vreče s posušenimi rastlinskimi delci zeleno - rjave barve. Primer zdaj obravnavajo kriminalisti PU Koper, ki so vsem trem osumljenim odvzeli prostost. Sporno snov so poslali v nadaljnjo preiskavo na slovenski Nacionalni forenzični laboratorij. S kemijsko analizo snovi so potrdili, da gre za konopljo.