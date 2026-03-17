Slovenija in manjšina zelo dobro sodelujeta

Pred zaključkom mandata slovenske vlade premierja Roberta Goloba se je zunanja ministrica Tanja Fajon v prostorih generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu pred udeležbo na slovesnosti ob 30-letnici Srednjeevropske pobude danes dopoldne že petič v teku mandata trenutne vlade sestala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, kateri se je hotela zahvaliti za vse, kar počne. V delegaciji manjšine so bili predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, Nives Cossutta in Walter Bandelj, dalje predsednik, sekretarka in deželni svetnik stranke Slovenska skupnost, Damijan Terpin, Fulvia Premolin in Marko Pisani, ter zgoniška županja Monica Hrovatin, ki je zastopala senatorko Tatjano Rojc oz. Slovence v Demokratski stranki. Fajon, ki sta jo sprejela generalni konzul Gregor Šuc in konzul Peter Golob, je poudarila, kako se je znalo v teh letih ohraniti dober stik med Slovenijo in manjšino, ki zelo dobro sodelujeta, kar je zelo pomembno, pa tudi, kako je vloga manjšin pomembna pri odnosih s sosednjimi državami. Drugače so na sestanku ob ugotovitvi, da je bilo vprašanje spojitve nekaterih šolskih ravnateljstev zaenkrat rešeno, govorili predvsem o vprašanju zastopstva manjšine v italijanskem državnem parlamentu in v deželnem svetu FJK oz. kako okoli tega vprašanja poenotiti stališča. Slovenija pričakuje, da bo Italija to vprašanje rešila in na to namerava Fajon opozoriti italijanskega kolego Antonia Tajanija, slovenska vlada pa bo zagotovo pomagala pri reševanju vprašanja. Na srečanju je bil govor tudi o šolstvu, demografskem padcu, priznavanju diplom in zagotovitvi zadostnega števila učiteljev, slovenska zunanja ministrica pa pričakuje tudi, da bo Italija objavila skupno poročilo zgodovinarjev o slovensko-italijanskih odnosih. Lep zgled le-teh pa je potek Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici in na takih odnosih je treba graditi naprej, meni Tanja Fajon.