Z rahlo ohladitvijo vrnitev v normalnost

Hladna vremenska fronta je sinoči obrobno oplazila tudi naše kraje in povzročila krajše poslabšanje s padavinami, deloma plohami. Za njo je zapihala burja in je začel pritekati nekoliko hladnejši zrak. Večje ohladitve po pričakovanjih ni bilo, temperature pa so se po daljšem času spustile v dolgoletno normalnost. Ob 10. uri so povečini ob morju in v nižinah že presegale 10 stopinj Celzija, burja pa je nekoliko povečevala občutek mraza. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 7. uri v Tržaškem zalivu namerila najmočnejši sunek burje 82 kilometrov na uro.

Nekoliko so se ohladili tudi višji sloji ozračja. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta pri Vidmu opolnoči namerila 1,8 stopinje Celzija, ničta izoterma pa se je spustila na višino 1777 metrov.

Danes bo povečini sončno, pihala bo zmerna burja.

Jutri bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo. Burja se bo okrepila in bo povečini močna.

Tudi v četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme, burja bo postopno slabela in v petek predvidoma ponehala.