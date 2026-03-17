Ziza favorit, toda so možna presenečenja

V zgodovini samostojne Slovenije se za zajamčeni mandat italijanske manjšine v slovenskem državnem zboru v nedeljo prvič potegujejo štirje kandidati. V preteklosti je večkrat šlo za osamljene kandidature, pred štirimi leti je Felice Ziza premagal Maurizia Tremula in tako drugič zaporedoma postal poslanec. Ziza se poteguje za tretji mandat, ob njem kandidirajo Alberto Scheriani, Stefano Destefano in Christian Poletti.

Favorit v volilni bitki, v kateri sicer niso izključena presenečenja, je nedvomno 63-letni Ziza, če ne drugo, ker je bil osem let poslanec in se zato lahko pohvali z opravljenim delom. Scheriani, ki velja za najresnejšega tekmeca Zize, je predsednik Italijanske obalne skupnosti Can costiera. 62-letni šolski ravnatelj in poslanec sta bila dolgo časa sodelavca ter politična sopotnika, med njima pa se je potem nekaj zalomilo.

Najmlajši kandidat (35 let) je Poletti, sicer podžupan Izole, ki se zavzema za radikalno prevetritev političnih vrhov italijanske manjšine. Tudi 45-letni podjetnik Destefano meni, da je med Italijani v Sloveniji preveč osebnih nesoglasij, ki zavirajo in ovirajo razvoj skupnosti. Manjšina bi morala bolj skrbeti za svoj gospodarski razvoj, večjo pozornost, kot doslej, bi morala nameniti tudi ohranitvi in valorizaciji italijanskega jezika v Istri.