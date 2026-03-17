Bryan Adams junija prihaja v Portorož

Slavni kanadski glasbenik Bryan Adams bo 25. junija 2026 nastopil v Avditoriju Portorož na akustičnem koncertu »Bare Bones«. Nastopil bo ob spremljavi pianista Garyja Breita.

Vstopnice si moč zagotoviti od četrtka, 19. marca 2026 na Eventim.si in Entrio.si.

Bare Bones občinstvu ponuja redko priložnost, da Adamsovo glasbeno mojstrstvo na koncertu zaživi v edinstveni obliki. Pesmi, kot so »Run to You«, »It’s Only Love«, »Here I Am«, »Cuts Like a Knife«, »I Finally Found Someone« (izvirno izvedena kot duet z Barbro Streisand) in predvsem »(Everything I Do) I Do It For You«, bodo v akustični preobleki razkrile brezčasno moč njegovega glasbenega izraza, občinstvo pa bo imelo občutek, kot da Adamsa posluša v lastni dnevni sobi. Nova, akustična interpretacija njegovih največjih uspešnic je požela navdušene odzive tako kritikov kot oboževalcev.

Adams bo 12. decembra v okviru svetovne turneje Roll With The Punches nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah.