Čezmejno zasledovanje se je zaključilo v Furlaniji

Včeraj zjutraj so policiste obvestili o sumljivih osebah in vozilu na območju naselja Šmartno v goriških Brdih. Novogoriški policisti so ob 6.48 izsledili osebno vozilo znamke lancia, italijanskih registrskih tablic, ki je bilo ustavljeno v bližini ene od tamkajšnjih hiš. Medtem ko sta policista pristopila do vozila, je voznik pritisnil na plin in pobegnil proti glavni cesti za Dobrovo, poročajo Primorske novice. Policijska patrulja ga je takoj začela zasledovati v smeri naselja Ceglo. Policisti so ga ustavljali, česar pa ni upošteval in med drugim med divjo vožnjo storil več hujših prekrškov. Vožnjo je nadaljeval čez slovensko-italijansko mejo po okoliških vaseh na območju Italije. Policisti so skladno s sporazumom med državama o čezmejnem policijskem sodelovanju nadaljevali z zasledovanjem, poročajo Primorske novice. O dogodku so obvestili tudi italijanske varnostne organe. Naposled se je pobegli voznik ustavil ob 7. uri v Rožacu na Videmskem, izstopil iz vozila in skušal zbežati peš, kar pa mu ni uspelo, saj so ga policisti prijeli in ga že po nekaj minutah izročili v nadaljnji postopek italijanskim varnostnim organom.

Policisti so ugotovili, da je pobegli avtomobil vozil 32-letni italijanski državljan, v avtomobilu je bila tudi 29-letna sopotnica, prav tako italijanska državljanka. Vozilo je bilo pred nekaj tedni ukradeno v Italiji. Policisti bodo zoper 32-letnega italijanskega državljana uvedli obdolžilni predlog na pristojno sodišče zaradi storitve več kršitev prometne zakonodaje in zakona o varstvu javnega reda in miru.