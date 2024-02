Civilna zaščita iz FJK in Arso objavila oranžno opozorilo

Ob petkovem poslabšanju vremena sta civilna zaščita iz FJK in Arso objavili oranžni opozorili. Civilna zaščita iz FJK za jutri (petek) opozarja pred obilnimi padavinami in obilnim sneženjem v gorah, pred močnim vetrom in nevarnostjo proženja snežnih plazov. V zahodnih obalnih predelih FJK opozarja pred visokim plimovanjem in valovanjem morja, v vzhodnih predelih, torej na Tržaškem, pa z rumenim opozorilom pred zmernimi padavinami, močnim vetrom in visokim valovanjem morja. Opozorilo velja od polnoči danes do 12. ure v soboto.

Arso je prav tako za jutri (petek) objavil oranžno ter rumeno opozorilo. Oranžno vremensko opozorilo bo v osrednjih dnevnih urah veljalo za jugozahod in severovzhod Slovenije, kjer velja že danes, zaradi močnega vetra, ki bo lahko dosegal hitrost do okrog 85 km/h. Drugod po državi z rumeno barvo opozarjajo pred izdatnimi padavinami, močnim sneženjem v gorah in snežnimi plazovi ter močnim vetrom.