My Voice, My Choice s kampanjo Love Only za podporo tarčam organiziranih spletnih napadov

Pri pobudi My Voice, My Choice so danes začeli mednarodno kampanjo Love Only. V okviru kampanje bodo prostovoljci podpirali novinarje, aktiviste, raziskovalce, zagovornike človekovih pravic in druge, ki so zaradi svojega dela za demokracijo, človekove pravice, enakost in socialno pravičnost tarča organiziranih spletnih napadov.

Organizirani spletni napadi so postali eno od orodij avtoritarne politike, so pri Inštitutu 8. marec zapisali v sporočilu za javnost. Z njimi ljudje na položajih moči napadajo posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti in korupcijo, opozarjajo na zlorabe ali zahtevajo politično odgovornost.

Napadi po navedbah inštituta temeljijo na lažeh, potvarjanju dejstev, osebnih žalitvah, grožnjah in blatenju. Umetna inteligenca je še olajšala izdelavo lažnih profilov, golih fotografij, ponarejenih posnetkov ter ustvarjanja velike količine lažnih novic, so poudarili.

»Nekdo na položaju moči izbere žrtev in izreče obtožbo. Strankarski mediji, lažni profili, boti in usklajeni računi jo ponavljajo. Algoritmi zaznajo veliko odzivov in vsebino pokažejo še več ljudem. Napadu se nato pridružijo uporabniki, ki s prvotno mrežo niso povezani. Kar je začela peščica, je lahko v nekaj urah ustvari iluzijo jeze velikega dela javnosti,« so pojasnili.

Namen napada ni samo očrniti posameznika, ampak je cilj človeka osamiti, prestrašiti in izčrpati, dokler ne preneha govoriti ali opusti svojega dela. Napad je hkrati opozorilo vsem, ki ga opazujejo, da se enako lahko zgodi tudi njim, če bodo spregovorili.

»Zavedati se je treba, da veliko komentarjev sploh ne napišejo resnični ljudje, ampak jih ustvarijo lažni profili, spletni roboti in koordinirane mreže,« je dejala direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka gibanja My Voice, My Choice Nika Kovač.

V okviru kampanje Love Only bodo ob zaznanem primeru organiziranega spletnega napada primer preverili in pripravili kratko pojasnilo. Prostovoljci bodo prejeli povezavo do objave, kjer se bodo lahko osebi, ki je tarča napada odzvali s komentarji podpore, so pojasnili organizatorji kampanje.

Z napadalci se ne bodo prepirali ali se vključevali v spletne boje. Njihova naloga bo pokazati, da navidezna množica ne govori v imenu vseh.

Na profilih Samo ljubezen in Love Only na Instagramu ter Facebooku bodo objavljene razlage posameznih primerov, predstavitve napadenih ljudi in javna sporočila podpore skupnosti.