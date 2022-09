Ob vnovičnem poslabšanju vremena civilna zaščita iz FJK opozarja pred obilnimi padavinami in močnimi krajevnimi nevihtami. Rumeno opozorilo bo v veljavi do četrtka, ob 15. uri.

Ob ciklonskem območju, ki se zadržuje nad osrednjimi evropskimi državami, pritekajo proti nam vlažni in nestanovitni južni tokovi, je zapisal meteorološki urad deželne agencije za okolje Arpa. Nocoj in ponoči bo prešla naše kraje prva vremenska fronta, druga pa bo na vrsti že v četrtkovih popoldanskih urah.

Popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi krajevnimi plohami in kakšno nevihto.

Danes zvečer se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, nastajale bodo tudi nevihte, ki bodo verjetnejše v julijskih predalpah ter v južnejših nižinskih predelih in ob morju, so zapisali.

Jutri bo oblačno s posameznimi plohami. Jutri popoldne ali zvečer se bo vreme poslabšalo, pojavljale se bodo obilne padavine zlasti v nižinah in ob morju.

V petek bo spremenljivo z občasnimi obilnimi padavinami, vmes bodo možne posamezne plohe. Zvečer se bo vreme izboljšalo.