V FJK so ugasnili 47 merilnikov, ki so kršili pravila

Pred reformo ministra za infrastrukturo in prevoze Mattea Salvinija je v FJK delovalo 113 merilnikov hitrosti. 47 od teh pa ni odgovarjalo predpisom, zato so jih ugasnili. Trenutno je po FJK razpršenih le še 66 merilnikov hitrosti, ki popolnoma odgovarjajo zapovedim.

»Po 34 letih je konec kaosa z globami zaradi samodejnih merjenj, saj smo uvedli enotne kriterije za vse naprave,« so zapisali v novinarskem sporočilu iz ministrstva za infrastrukturo in prevoze. Minister in prvak Lige je poudaril, da smatra prometno varnost kot zelo pomembno, ne strinja pa se s tem, da se merilnike hitrosti uporablja za »izterjavo denarja od državljanov«.