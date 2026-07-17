Obsodba zlatarja v Italiji izzvala prerivanje na desnici

Danes popoldne je 72-letni Mario Roggero prestopil prag zapora v Bollateju pri Milanu, kjer naj bi prestajal 14 let in devet mesecev zaporne kazni. Italijansko vrhovno sodišče je namreč v sredo potrdilo obsodbo zaradi umora dveh roparjev, poskusa umora tretjega ter nedovoljenega nošenja orožja.

Kazen zaradi streljanja na storilce, ko po presoji sodnikov neposredne nevarnosti za Roggera in njegovo družino ni bilo več, je močno razgrela italijansko desnico. Ta obsojenca predstavlja kot žrtev kriminala in prestrogega pravosodja. Vladne stranke so primer obenem izkoristile za utrjevanje političnega prostora, ki jim ga odvzema Nacionalna prihodnost Roberta Vannaccija.

Vmes se je zgodil še zaplet, ki meji na institucionalni spor. Pravosodni minister Carlo Nordio je še pred uradno izvršitvijo obsodbe na lastno pobudo začel postopek za pomilostitev Roggera. Kmalu za tem ga je na pogovor poklical vznejevoljeni predsednik Sergio Mattarella in mu jasno pojasnil meje njegovih pristojnosti. Ustava namreč določa, da je odločanje o pomilostitvi izključna pristojnost predsednika republike. Mattarella je tako znova zaščitil ustavni red v državi, ki ga vlada Giorgie Meloni z zakoni in ukrepi vztrajno poskuša preoblikovati sebi v prid.