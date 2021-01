»Človek je zares srečen, če zna ceniti to, kar ima«

Filmski režiser Martin Turk se je rodil v Trstu (1978) in živi v Ljubljani, kjer je diplomiral iz režije na akademiji AGRFT. Je avtor kratkometražnih filmov, dokumentarcev in celovečercev – z najnovejšim, Ne pozabi dihati, je na lanskem Festivalu slovenskega filma osvojil tudi vesno za najboljši igrani film. Občasno poučuje na Univerzi Nova Gorica, sicer pa rad posluša glasbo in kuha.

Katera je vaša največja odlika?

Potrpljenje.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Vsi smo si različni in vsaka oseba ima svoje odlike, ne morem se odločiti samo glede na spol.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Glej zgoraj.

Katera je vaša največja šibkost?

Včasih se preveč sekiram, tudi če ne bi bilo potrebno.

Kaj najraje počenjate?

Poslušam glasbo in kuham.

Česa vas je najbolj strah?

Telefonskega klica s slabimi novicami.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Kaj je popolna sreča? Mislim, da je človek zares srečen, če zna ceniti to, kar ima.