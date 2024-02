Corriere della Sera: Ob fojbah ne zamolčati zločinov fašizma

Vsedržavni časopis Corriere della Sera danes objavlja celostranski članek izpod peresa Gian Antonia Stelle pod naslovom »L’Istria senza nulla tacere« (Istra, ne da bi zamolčevali ničesar). V njem se je pisec dotaknil vprašanja fojb, ki ga po njegovem ne gre prezreti, in svečanosti, ki se je je ob dnevu spomina na fojbe in eksodus kot prvi italijanski premier oz. premierka na bazovskem šohtu v preteklem tednu udeležila Giorgia Meloni. Stella obžaluje dejstvo, da ob omenjeni svečani priložnosti sploh ni omenila »vzporedne pretekle tragedije«, ki je doletela slovenske in hrvaške sosede, žrtve brutalnega fašističnega nasilja na vzhodni meji, kar sicer ne opravičuje Titovih maščevanj in niti ne oklevanj italijanske levice pri priznavanju fojb. Vseeno pa je nastopil čas, meni Stella, da bi jih italijanska desnica, ki je še vedno zatopljena v »sokrivi molk«, priznala. V nadaljevanju članka Stella predstavlja temeljito analizo o zločinih fašizma ter fašističnem terorju in nasilju. Zaključuje z mislijo, da se prijateljske odnose med sosedoma lahko gradi le z objestranskim priznavanjem preteklega zla, kar sta dobro razumela nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella, ko sta se poklonila žrtvam ob fojbi in ob spomeniku bazoviškim junakom. Onadva sta to razumela, meni Stella, drugi pa manj.