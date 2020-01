»Craxiju izkaznica DS«

Senator Demokratske stranke beneških korenin Tommaso Cerno se poredkoma oglaša v javnosti, v nedeljo pa je bil eden zelo redkih politikov DS na spominski prireditvi ob 20-letnici smrti Bettina Craxija v tunizijskem Hammametu. Ne samo to, Cerno je tajniku DS Nicoli Zingarettiju predlagal, naj Craxiju simbolno izroči strankarsko izkaznico DS, »da bi s tem onemogočili desnici, da v politične in volilne namene še naprej izkorišča Craxija.« Pokojni vodja PSI je bil po senatorjevi oceni, kljub številnim napakam in korupciji, levo usmerjena osebnost, »ki je mnogo pred drugimi razumel probleme in težave italijanske levice in ki je na lastni koži, za razliko od drugih, plačal za vse svoje napake.«

Cerno, ki je, kot znano, omogočil izvolitev Slovenke Tatjane Rojc v senat, ostaja še vedno kritičen do vladnega zavezništva med DS in Gibanjem 5 zvezd, tako da je celo kazalo, da bo zapustil svojo stranko in se pridružil Matteu Renziju v novi stranki Italia Viva. Cerno tega sicer ni storil, njegovo besede o Craxiju pa so po pričakovanju sprožile polemike in glasne odzive.