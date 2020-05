Črna gora prva evropska država brez obolelih

V Črni gori so včeraj (nedelja) ragzlasili, da v državi ni več obolelih z boleznijo covid-19. Gre za prvo evropsko državo brez koronavirusa. Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so potrdili 17. marca. Zadnjih 20 dni pa po podatkih tamkajšnjega inštituta za javno zdravje niso več potrdili nobene nove okužbe in prav tako ni v državi več nobenega aktivnega primera okužbe.

Skupno je v Črni gori obolelo 324 ljudi, 315 jih je ozdravelo, devet pa jih je umrlo.

Črnogorske oblasti so sporočile, da bodo razglasile konec epidemije, ko v državi 28 dni zapored ne bodo potrdili nobene nove okužbe.