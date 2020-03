»Da, bili so določeni trenutki strahu«

Igor Gabrovec je doma. Dobri trije tedni so minili od torka zvečer, ko so mediji objavili vest, da so pri deželnem svetniku potrdili okužbo z novim koronavirusom. Še tisti dan je bil Gabrovec v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine. Nekateri mu očitajo, da je za sejnino ogrozil zdravje ostalih.

»Zvečer me je poklical infektolog in mi rekel, da je 90-odstotna verjetnost, da sem okužen,« se spominja torka, 3. marca. ».Primerno je, da pridete v bolnico, mi je rekel. Že zdaj ali jutri. Sem šel takoj.«

Gabrovec je v dveh bolnišnicah prebil skoraj tri tedne. Najhujši je bil drugi teden. »Vročina je izginila, zdelo se mi je, da gre na bolje. Se je pa bistveno poslabšalo stanje na pljučih. Virus je udaril. Sledili so komplicirani dnevi.«

Takrat, priznava, je tudi pomislil na najhuje. »Nekje sredi pljučnice sem razmišljal o tem in pomislil, da marsičesa nisem uredil: z ljudmi in sam s sabo. Bili so trenutki določenega strahu, ja.«

Glede očitkov, da je ravnal neodgovorno, ker je kljub znakom bolezni šel v deželni svet, pa pravi, da je ravnal v dobri veri. »V torek zjutraj sem bil pri infektologu. Pregledal me je in mi potrdil, da nimam simptomov covid-19,« je njegov glavni argument.