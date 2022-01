Daleč največ novih okužb med najmlajšimi in mladostniki

Število hospitaliziranih bolnikov s covidom v bolnišnicah FJK narašča zlasti na rednih covidnih oddelkih. Tam se zdravi 464 bolnikov s covidom-19, kar je 37 več kot v soboto, na oddelkih za intenzivno zdravljenje pa 39, trije več.

Danes so sicer v FJK ob 2666 PCR testiranjih potrdili 406 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 15,23-odstoten. Ob 10.164 hitrih antigenskih testih so potrdili 1713 novih okužb, pri čemer je bil delež pozitivih testov 16,85-odstoten.

Daleč največ okužb, 27 odstotkov, so potrdili med najmlajšimi in mladostniki oz. v kategoriji od 0 do 19 let. Sledita kategorija od 40. do 49. leta z 19,87-odstotnim deležem in kategorija od 50. do 59. leta s 17,6-odstotnim deležem.

Umrlo je 9 bolnikov s covidom-19.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4407 bolnikov s covidom-19, in sicer 1067 na Tržaškem, 2139 na Videmskem, 834 na Pordenonskem in 367 na Goriškem. Ozdravelo je 173.736 ljudi, klinično zdravih je 732, v samoizolaciji pa je 61.638 ljudi.