Daleč od doma, daleč od pravic

ŽENEVA – Jutri bomo obeležili svetovni dan beguncev. To bo dan, ko se bomo kot vsako leto spomnili tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, ker jim v državah, od koder prihajajo, grozi preganjanje zaradi konfliktov, diskriminacije, ekonomskih razlogov in podnebnih sprememb. Naša ganjenost pa prebežnikom ne bo niti v uteho niti v pomoč, saj je beg od doma travmatična izkušnja, ki človeku spremeni življenje, na otrocih pa pusti trajne, pogosto dramatične posledice. Letošnji podatki o begunskih krizah po svetu so neizprosni, podobno kot je neizprosno dejstvo, da tragedije merimo s pomočjo statistike, pri čemer ljudi spreminjamo v številke. Visoki komisariat ZN za begunce je v teh dneh večkrat izpostavil, da je razseljenih oseb po svetu prvič od druge svetovne vojne več kot 100 milijonov.

Konec leta 2021 je pred konflikti in drugimi krizami po svetu bežalo kar 36,5 milijona otrok, katerim je zdaj treba prišteti še vsaj dva milijona mladoletnih, ki so od februarja do danes zapustili Ukrajino. Rekordno število razseljenih otrok je predvsem neposredna posledica dolgotrajnih spopadov po svetu in ekstremnih vremenskih pojavov, zato je Unicef v zadnjih mesecih že nekajkrat pozval vlade po vsem svetu, naj okrepijo zaščito beguncev, migrantov in predvsem otrok, ki so najbolj nedolžne žrtve kriz. To so članice EU sicer storile, vendar so pomoč ponudile zgolj eni državi in s tem so ustvarile razliko med najšibkejšimi.

Velikodušen odziv, ki smo mu bili priča glede dogajanja v Ukrajini, je seveda zelo pohvalen. Evropska Unija pa je poskrbela za najbolj eklatanten primer neenakosti, ko je marca letos sprejela zgodovinsko odločitev o aktiviranju direktive 55/2001, ki beguncem zagotavlja takojšnjo začasno zaščito v državah EU. Z njo so ukrajinski begunci dobili možnost enoletne zaščite, ki vključuje dovoljenje za bivanje ter dostop do trga dela, nastanitve, izobraževanja, socialnega varstva in zdravstvene pomoči. Teh pravic pa ostali begunci, niti mladoletni, nimajo. Problem ni, kot so izpostavili kritiki te odločitve, da so vsi Ukrajinci prejeli tovrstno zaščito, ampak ta, da ostalim ni bila ponujena.