Dan državnosti v znamenju EPK

Ob slovenski in italijanski ter evropski himni v izvedbi Otroškega pevskega zbora Emil Komel je v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici danes potekal sprejem ob dnevu državnosti Republike Slovenije v organizaciji slovenskega generalnega konzulata v Trstu v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO ter ob podpori Slovenske turistične organizacije (STO), čedajske banke Civibank Sparkasse in Zadružne kraške banke Trst Gorica. Letošnji sprejem je potekal v znamenju Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici in Gorici, ki je simbol sodelovanja in zgled za vso Evropo. To so v svojih govorih poudarili generalni konzul RS Gregor Šuc, podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter župana Gorice in Nove Gorice Rodolfo Ziberna in Samo Turel, ki so ob tem poudarili uspehe Slovenije v 34 letih samostojnosti ter vlogo in pomen Slovencev v Italiji pri ohranjanju identitete in čezmejnem povezovanju. V imenu podpornikov pa so spregovorili vodja STO v Italiji Aljoša Ota, članica upravnega odbora Civibank Lidia Glavina in predsednik upravnega odbora ZKB Adriano Kovačič. Kulturni program pa so ponudili gojenci SCGV Emil Komel in Glasbene matice.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.