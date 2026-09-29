Prebivalec EU predlani zavrgel 129 kilogramov odpadne hrane

V EU je predlani nastalo 57,9 milijona ton odpadne hrane, kar je 0,7 odstotka več v primerjavi z letom 2023. Največ odpadne hrane je nastalo v gospodinjstvih. Prebivalec EU je v povprečju zavrgel 129 kilogramov odpadne hrane, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Odpadna hrana iz gospodinjstev je predstavljala več kot polovico oz. 53 odstotkov nastale odpadne hrane (69 kilogramov na prebivalca).

Preostalih 47 odstotkov je nastalo v drugih fazah prehranske verige. Od tega je 12 odstotkov oz. 15 kilogramov na prebivalca odpadne hrane nastalo v restavracijah in pri ponudnikih prehranskih storitev, 19 odstotkov oz. 25 kilogramov na prebivalca v proizvodnji živil in pijač ter osem odstotkov oz. 10 kilogramov na prebivalca tako v primarni proizvodnji kot tudi v sektorju trgovine na drobno ter druge distribucije hrane. Med državami članicami EU, v katerih je nastalo največ odpadne hrane, so Nemčija (10,93 milijona ton), Francija (9,9 milijona ton), Italija (8,09 milijona ton), Poljska (4,76 milijona ton) in Romunija (3,58 milijona ton).

Najmanj odpadne hrane pa je medtem nastalo na Malti (77.420 ton), v Luksemburgu (87.697 ton), Estoniji (138.789 ton), Sloveniji (168.318 ton) in Litvi (196.861 ton).