»Današnji odnosi med državama neprimerljivi s tistimi pred 20 leti«

Vodenje slovenskega veleposlaništva v Rimu je z začetkom avgusta prevzel veleposlanik Matjaž Longar, ki je prej vodil diplomatsko predstavništvo v Grčiji. Pred leti je bil generalni konzul v Celovcu, v času ministrice Ljudmile Novak pa je bil državni sekretar na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Včeraj je z generalnim konzulom RS v Trstu Gregorjem Šucem obiskal uredništvo Primorskega dnevnika.

Rim vam ni tuj: tam ste začeli svojo diplomatsko kariero. Ste se od začetka avgusta, ko ste nastopili položaj v večnem mestu, že vživeli v rimsko okolje?

Lepo se je bilo po 22 letih vrniti v Rim, ki je bil moje prvo diplomatsko mesto v tujini po diplomatski akademiji na Dunaju. Vrnil sem se v znano okolje, nekam, kjer se na nek način počutim doma.

Grčijo, kjer ste vodili diplomatsko predstavništvo v Atenah, ste zapustili pred iztekom mandata, ki bi vam sicer zapadel sredi prihodnjega leta.

Naša pogodba običajno predvideva do štirih let, tako da ja, prej sem odšel iz Aten.

Se je to zgodilo, ker so potrebovali primeren profil za Italijo?

Mesto je bilo razpisano, mi smo se prijavili, ampak to ni nekaj novega ali izjemnega, to se v naši službi dogaja, takih primerov je ogromno, ko se nekdo odloči in prosi za prerazporeditev. Zame je bil izziv, da bi se vrnil v Rim, v Italijo. Pri tem bi še dodal, da smo v času mojega mandata z Grčijo naredili velike korake naprej in zelo poglobili bilateralne odnose, kar velja tudi za Ciper.

Ob vaši prvi rimski izkušnji ste spremljali gospodarske stike med Slovenijo in Italijo.

Drži, na začetku sem sledil gospodarskim stikom, potem pa tudi evropskim zadevam, zaradi katerih je takrat potekal zelo intenziven dialog glede našega vključevanja v Evropsko unijo. Bil pa sem tudi namestnik stalnega predstavnika pri Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo, torej v multilateralni dimenziji diplomacije.

Kako danes ocenjujete gospodarske stike med državama?

Stiki so izjemno dobri, trend je visok, narašča. Če pogledamo ekonomske podatke, ti pokažejo, da sta državi postali pomembni partnerici na ekonomskem področju. Italija je za Slovenijo na drugem, tretjem mestu – pač odvisno od leta – med gospodarskimi partnericami. Sodelovanje je izvrstno, a vedno obstaja prostor, da bi se še poglobilo in okrepilo.

Bi ocenili odnos, ki ga imata predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor? Lahko bi rekli, da je presegel institucionalne okvire in dolžnosti.

Strinjam se. In mislim, da brez tega izjemno pozitivnega odnosa, ki sta ga predsednika navezala, morda tudi ne bi prišli do tako pomembnih korakov naprej. Ko sem poleti leta 2000 odšel iz Rima, je bilo čisto drugače. Zaščitni zakon je še visel v zraku, ogromno se je delalo v zakulisju, po diplomatskih kanalih ... Zdaj so čisto druge okoliščine. Takratni nivo odnosov z zdajšnjim sploh ni primerljiv. Napredek je enormen. In za to, da smo prišli do te stopnje odnosov, imata veliko zaslugo predsednika Pahor in Mattarella.