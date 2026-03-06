»Smrt moškega v ljubljanskih Fužinah izjemno tragičen dogodek«

Generalni direktor policije Damjan Petrič je danes izrekel sožalje svojcem moškega, ki je v četrtek umrl pod streli policistov v ljubljanskih Fužinah.

Po mnenju Petriča gre za izjemno tragičen dogodek, vendar po zdaj zbranih obvestilih kaže, da okoliščine niso omogočale drugega, kot da policija uporabi strelno orožje, je poudaril v današnji izjavi za medije.

V zvezi s četrtkovim dogodkom na območju ljubljanskih Fužin, ko je moški v nujni policijski intervenciji obležal pod streli policistov, je Petrič danes poudaril, da gre za izjemno tragičen dogodek. Temeljna naloga policije je namreč varovanje ljudi, je poudaril.

Takšne intervencije pa so izjemno zahtevne tudi za policiste, ki se znajdejo v trenutku, ko morajo sprejeti najtežjo možno odločitev, je dodal. Napovedal je, da bodo policistom, ki so sodelovali v dogodku, zagotovili vso strokovno in psihološko podporo, ki jo potrebujejo.

Kot je pojasnil, so bili policisti napoteni na Fužine z namenom, da zavarujejo mimoidoče, ki jih je napadala neznana oseba. Ob prihodu na kraj pa je oseba začela napadati policiste. Policisti so jo opozarjali, da bodo uporabili prisilna sredstva, če z napadi ne bo prenehala, »vendar ker jim po zdaj zbranih obvestilih ni ostalo nič drugega, so morali uporabiti strelno orožje, da so zavarovali svoja lastna življenja,» je poudaril Petrič.

»Po do zdaj zbranih obvestilih oseba aktivno napadala policiste in tudi policisti, ko so jo opozarjali, so se umikali, tega napada niso mogli preprečiti in zato so morali uporabiti strelno orožje. Seveda imamo pravilo, da poskušamo osebo onemogočiti v nevitalne dele, da jo poskušamo najprej onesposobiti. Več strelov je bilo, nadaljnja preiskava bo pokazala, kam so bili prvi streli in kaj je bilo v nadaljevanju,« je pojasnil Petrič.