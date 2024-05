Danes še krajevni nalivi, nestanovitno do četrtka

Na vreme pri nas vpliva sredozemski ciklon, ki z južnimi tokovi preusmerja proti nam zelo vlažen zrak. V prihodnjih urah bo naše kraje prešla vremenska fronta.

Danes bo še spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne padavine, deloma plohe in nevihte, vmes bodo nastajali krajevni nalivi. Količine padavin bodo največje v gorskem svetu, nekoliko manjše ob morju.

Danes popoldne bodo predvsem v vzhodni Sloveniji lahko nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra, opozarja Arso. Civilna zaščita iz FJK pa pred obilnimi padavinami opozarja v gorskem svetu.

Jutri in v četrtek bo vreme še nestanovitno. Ob delni jasnini, ki bo pogostejša ob morju, bo nastajala spremenljiva oblačnost in se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

V petek bo precej jasno.

Ob koncu tedna bo, kot kaže, precej sončnega vremena, ozračje pa se ne bo še povsem umirilo. Zlasti v popoldanskih urah bo več spremenljivosti in bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte.