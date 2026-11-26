Navijači tržaškega košarkarskega kluba Pallacanestro Trieste si ne bodo mogli ogledati deželnega košarkarskega prvoligaškega derbija, ki bo v nedeljo, 6. decembra, ob 19. uri v dvorani PalaCarnera Credifriuli v Vidmu. Vest je danes sporočil videmski prvoligaš Apu Old Wild West. Tržaškim navijačem na podlagi odločitve Odbora za varnost na športnih dogodkih vstopnic ne bodo mogli prodajati, so sporočili. Vest je sprožila polemike, saj je v obeh taborih pričakovanje za deželni derbi veliko, pri čemer so tržaški navijači že zapolnili šest avtobusov.