Demokrati sprožili postopek ustavne obtožbe zoper Trumpa

Demokrati so v predstavniškem domu ameriškega kongresa uradno vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki ga po sredinem vdoru njegovih podpornikov v palačo obtožujejo spodbujanja k uporu. V predlogu ustavne obtožbe je poleg govora pred Belo hišo, s katerim je 6. januarja, na dan, ko je bila v kongresu napovedana potrditev izida volitev, množico nahujskal, da se je odpravila do Kapitola in vanj vdrla, omenjeno tudi Trumpovo laganje o tem, da je zmagal na volitvah.

Demokrati so obtožnico vložili potem ko so republikanci blokirali resolucijo s pozivom odpredsedniku Miku Penceu in kabinetu, da Trumpa odstavijo po 25. amandmaju k ameriški ustavi.