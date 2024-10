Deset milijonov evrov za spodbujanje gospodarstva slovenskih manjšin

S prihodnjim letom bo za obdobje 2025-2028 stekel štiriletni program spodbujanja gospodarske osnove slovenskih narodnih skupnosti v Italiji in Avstriji ter na Hrvaškem in Madžarskem, v katerega bo Slovenija vložila deset milijonov evrov s ciljem krepiti sodelovanje ter podpirati slovensko gospodarstvo zunaj meja Republike Slovenije. Program so predstavili na včerajšnji dopoldanski prvi poslovni konferenci leta 2022 ustanovljene Zamejske gospodarske koordinacije, ki je potekala v hotelu Westin v Zagrebu v organizaciji Slovensko-hrvaškega poslovnega kluba ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Častni gost konference, ki je bila namenjena krepitvi sodelovanja med slovenskimi in zamejskimi podjetji ter ustvarjanju novih poslovnih priložnosti zunaj meja Slovenije, je bil slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki se je ob tej priložnosti sestal tudi s hrvaškim ministrom za gospodarstvo Antejem Šušnjarom, s katerim sta se pogovarjala o krepitvi gospodarskega sodelovanja.

Štiriletni program, ki ga je predstavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Dejan Židan, obsega več ukrepov oz. razpisov, med katerimi so spodbude za gospodarske in turistične investicije ter financiranje zamejskih organizaciji, ki bodo izvajale program. Gre dejansko za širitev modela programa vlaganja v gospodarsko osnovo slovenske narodne skupnosti v Porabju na Madžarskem, ki poteka že nekaj let in se letos zaključuje.

Dejansko so včeraj predstavili splošen program ukrepov, ki pa ga bo vsak akter lahko potem prilagodil realnosti območja, na katerem deluje, pravi direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Andrej Šik. Stvarnost manjšinskega gospodarstva je namreč drugačna glede na območje, kjer deluje, npr. v Italiji, Avstriji, Hrvaški ali Madžarski.

Minister Matjaž Han med drugim izpostavil pomen zamejskih podjetij za slovensko gospodarstvo, zlasti njihovo ključno vlogo pri čezmejnem sodelovanju, saj, je dejal, s svojim delovanjem ne prispevajo samo h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest, ampak krepijo tudi kulturne in družbene vezi ter pomagajo pri sklepanju poslov v sosednjih državah. Pri tem je kot zgled izpostavil inovativnost, prilagodljivost in podjetniški duh zamejskih podjetij.