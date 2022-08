Deskala po kanalu v Benetkah

Dva mlajša moška sta se včeraj z deskama na električni pogon vozila po Velikem kanalu v Benetkah. Turisti in domačini so opazovali, kako sta slalomirala po vodi v tem znamenitem mestu, župan Luigi Brugnaro pa nad podvigom ni bil navdušen, saj je mlada deskarja označil za imbecila, osebi, ki bi ju identificirala, pa je ponudil večerjo na svoj račun. Med podvigom dveh mladeničev, ki sta drzno slalomirala po beneških kanalih, je nastalo precej videoposnetkov, ki so jih turisti in domačini delili na družbenih omrežjih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kasneje je župan sporočil, da so oba »heroja« prijeli in jima zaplenili električni deski, po njegovih besedah pa naj bi ju kmalu dočakala tudi ustrezna kazen zaradi kršenja javnega reda in miru.