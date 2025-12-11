Za nekatere organizacije slovenske narodne skupnosti tudi deželna sredstva

Ne samo državni denar iz zaščitnega zakona, ampak tudi deželna sredstva za nekatere organizacije slovenske narodne skupnosti: to vsebuje amandma deželne vlade Furlanije - Julijske krajine k devetemu členu zakonskega osnutka o deželnem proračunu za leto 2026 oz. za triletje 2026-2028. Deželni svet je včeraj nadaljeval z obravnavo proračunskega dokumenta, svetniki večine in opozicije pa so se na ločenih sestankih z odbornico za finance Barbaro Zilli seznanili s t. i. »velepopravkom« deželne vlade, ki vsebuje tudi postavke za slovensko narodno skupnost.

S tem v zvezi je treba opozoriti, da se določeni zneski razlikujejo od tistega, kar je izšlo iz preteklih zasedanj deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino glede porazdelitve sredstev iz zaščitnega zakona. Besedilo amandmaja izrecno omenja nekatere vsote: deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti je na zadnji seji komisije sprejel predlog Sveta slovenskih organizacij glede porazdelitve še razpoložljive vsote 250.000 evrov. Takrat so omenjeno vsoto porazdelili na sledeč način: 70.000 evrov za Slovensko stalno gledališče, po 30.000 evrov za Slovenski izobraževalni konzorcij Slovik in Mladinski dom Gorica ter po 60.000 za Študijski center Melanie Klein in Sklad Mitja Čuk.

Zneska, prisotna v popravku deželne vlade, pa sta glede ŠC Melanie Klein in Sklada Mitja Čuk drugačna. Enaki vsoti v višini 60.000 evrov sta bili združeni in v celoti namenjeni Skladu Mitja Čuk za prilagoditev stavbe na Cesti za Repentabor pri Opčinah, za ŠC Melanie Klein pa se predlaga izredni prispevek v višini 250.000 evrov za nakup pohištva in opreme ter preureditev tržaških prostorov, pri čemer gre za deželni denar.