Desnica na Južnem Tirolskem ni prodrla

Južnotirolska ljudska stranka(SVP) je v poslanski zbornico spet izvolila tri svoje predstavnike, ki so Manfred Schullian, Renate Gebhard in Dieter Steger, v novem številčno skrčenem senatu pa bo imela dva predstavnika (doslej so bili trije), ki sta Julia Unterberger in Meinhard Durnwalder. Tretji senator iz bocenske pokrajine je bivši bocenski župan Luigi Spagnolli iz vrst Demokratske stranke, ki je v večinskem okrožju južnega dela pokrajine premagal tekmeca iz SVP Manfreda Mayra.

Bratje Italije so po SVP druga stranka na Južnem Tirolskem, ni pa jim tam uspelo izvolitvi parlamentarca. Pač pa je bila v parlament, a v Roveretu, na listi desne sredine znova izvoljena Micaela Biancofiore iz Bocna, ki se ima za zaščitnico na Južnem Tirolskem po njeni oceni ogrožene italijanske skupnosti.

Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher (SVP) je zadovoljen z volilnimi izidi na pokrajinski ravni in s prevlado kandidatov, ki so odraz domače stvarnosti. V SVP vsekakor vlada precejšnja zaskrbljenost nad zmago Giorgie Meloni, katere vlado, meni senatorka Unterberger, naša stranka v parlamentu ne bo podprla, čeprav bo z njo vzpostavila dialog.

V Dolini Aosti je bil za poslanca izvoljen Franco Manes, ki je izraz zavezništva med avtonomisti in levo sredino, medtem ko je na senatnih volitvah prevladala Nicoletta Spelgatti, ki pripada Ligi in ki je uživala podporo celotne desnosredinske koalicije.