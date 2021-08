Desno kljub rdeči luči na semaforju

V Sloveniji je včeraj začela veljati novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo. Uvaja tudi možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju ter opredeljuje pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v prometu, kamor med drugim sodijo električni skiroji.

Med lahka motorna vozila v skladu z novelo poleg električnih skirojev sodijo tudi invalidski vozički in rolke na električni pogon. Vozniki teh vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, pa bodo lahko vozili ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 kilometrov na uro. Voznik in potnik na kolesu in lahkem motornem vozilu, razen voznik invalidskega vozička na motorni pogon, morajo imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.

Novela določa tudi primerno bočno razdaljo 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijska določena hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Uvaja se tudi pravilo, da bo voznik na križišču lahko zavil desno tudi ob rdeči luči na semaforju, a le, če bo to dovoljeval poseben prometni znak in seveda, če bo smer prosta in bo to lahko storil varno. Znak bo kvadraten, na njem pa bo narisana zelena puščica z belo obrobo, in sicer na črni podlagi.

Na ministrstvu za infrastrukturo ob tem opozarjajo, da znaki ne bodo nameščeni na vseh semaforjih, še posebej ne že z uveljavitvijo zakona. Predvidevajo namreč, da bodo takšne ureditve v začetni fazi prisotne predvsem na občinskih cestah, v enopasovnih križiščih, kjer je gostota prometa razmeroma majhna. Kot pojasnjujejo, gre namreč za povsem novo prometno urejanje, ki v Sloveniji še ni vzpostavljeno.