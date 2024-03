Destinacija Miren Kras v Berlinu prejela bronasto odličje

Destinacija Miren Kras se je včeraj na turistični borzi v Berlinu uvrstila med najbolj trajnostne destinacije na svetu, in sicer osvojila je 3. mesto v kategoriji okolje in podnebje, poročajo Primorske novice. Strokovno žirijo je prepričal projekt Skupaj za Kras.

Destinacija Miren Kras se je sicer že peto leto zapored uvrstila med sto najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Letos je s predstavitvijo zelene prakse in projekta Skupaj za Kras destinacija pritegnila pozornost strokovne žirije, ki jo je uvrstila med najboljših šest destinacij v kategoriji okolje in podnebje. Včeraj pa je sledila uradna razglasitev zmagovalcev, kjer je omenjena destinacija osvojila tretje mesto. »Prejeta nagrada in priznanje predstavlja tudi potrditev, da stopamo po pravi poti. Destinacija Miren Kras si bo še naprej prizadevala za trajnostni razvoj in inovacije na področju turizma ter se zavzemala za ohranjanje naravnega in kulturnega bogastva svojega okolja,« so sporočili iz Javnega zavoda Miren Kras.

Projekt Skupaj za Kras je nastal po največjem požaru v zgodovini Slovenije leta 2022. V sodelovanju treh občin (Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Komen), ki jih je prizadel požar, in neprofitne Fundacije Vrabček upanja, je zaživela nacionalna kampanja Skupaj za Kras, ki je bila oblikovana z namenom zbiranja donacij za obnovo pogorelega območja in vzpostavitev nove zelene pohodniške transverzale (Zeleno srce Krasa), ki bo območje v požaru prizadetih občin - tako na slovenski kot italijanski strani - povezala v nov, čezmejni izobraževalno-turistični produkt. Ta bo ozaveščal o podnebnih spremembah in spodbujal razvoj turizma na celotnem prizadetem območju.

Otvoritev pohodniške poti Zeleno srce Krasa načrtujejo v letu 2025 v sklopu Evropske prestolnice kulture Nova Gorica- Gorica.