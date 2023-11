Devetdesetletnici z zvijačo pobrali zlatnino

Koprski policisti preiskujejo drzno tatvino v Luciji, kjer sta moška 90-letni domačinki pobrali zlatnino, vredno 2500 evrov. Eden od tatov se je ženici predstavil kot serviser telekomunikacijskega podjetja, a je bil to le izgovor za predrzno tatvino, poročajo Primorske novice. Z izgovorom jo je izvabil iz hiše, medtem pa je njegov pajdaš vstopil v hišo, pregledal prostore in našel zlatnino. Ko je lažni serviser odšel, je domačinka ugotovila, da je iz hiše izginila zlatnina in je tatvino prijavila policistom.

Policisti občane opozarjajo, naj vrat ne odpirajo neznancem, ki jih niso pričakovali. Če se jim izdajajo za serviserje ali predstavnike različnih podjetij, tudi telekomunikacijskih, naj vedno preverijo, ali lahko to potrdijo. Ali gre res za predstavnike podjetij, naj preverijo s klicem na podjetje.

Zlatnina je izginila tudi iz hiše na Kozini. Lastniki so policiste v petek zvečer obvestili, da je neznanec skozi balkonska vrata vstopil v notranjost hiše ter ukradel denar in zlatnino. Lastnike je tat oškodoval za 3000 evrov.

V soboto zjutraj pa je lastnik policistom prijavil, da je nekdo vlomil v hišo na Postojnskem, nato pa brez plena odšel. Kljub temu je povzročil za 1500 evrov škode. Policisti za storilci še poizvedujejo.