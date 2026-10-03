Dežela FJK izglasovala nov zakon o prostorskem urejanju

Novi deželni zakon o prostorskem urejanju, ki ga je deželni svet Furlanije - Julijske krajine izglasoval v četrtek zvečer, je nakazal smernice, ki so sprejemljive. Tako meni deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani, ki se je, tako kot večina predstavnikov opozicije z izjemo Demokratske stranke, ki je glasovala proti, pri končnem glasovanju vzdržal, medtem ko je zakon prepričano podprla vladajoča desna sredina (Bratje Italije, Liga, Lista Fedriga, Naprej, Italija in Nacionalna prihodnost). Po besedah pristojne odbornice za infrastrukturo in prostor Cristine Amirante gre za ukrep, ki prinaša novo vizijo za FJK ter uvaja urejanje prostora, ki bo sposobno upravljati spremembe ter krepiti vlogo občin s ciljanjem na regeneracijo, trajnost in razvoj, na podobni valovni dolžini so bili komentarji svetnikov večine.

Omejevanje porabe tal

Novi deželni zakon po skoraj 50 letih nadomešča deželni prostorski načrt iz leta 1978 in uvaja zlasti omejevanje porabe tal oz. zemljišč, ki je po novem dovoljeno samo za dejanske potrebe, ki jim ni mogoče zadostiti s preureditvijo že obstoječih nepremičnin. V tem primeru morajo pristojne uprave oz. ustanove ob širitvi zazidljivih območij poskrbeti, da se le-ta nadomestijo z drugimi, regeneriranimi. S tem dežela uvaja načelo urbane regeneracije s spodbujanjem preurejanja že obstoječih nepremičnin ter zagotavljanja energetske učinkovitosti in potresne varnosti le-teh.

Upoštevali bodo tudi manjšine

Odbornica Amirante je osvojila kar nekaj amandmajev iz opozicije, zlasti iz vrst Open FJK, Zelenih in Levice, Gibanja petih zvezd, Občanskega doma in Pakta za avtonomijo, katerih svetniki so se kljub določenim pomislekom na račun zakona (obstajajo npr. dvomi glede učinkovitosti in se večini očita premajhen pogum) pri končnem glasovanju vzdržali. Proti je glasovala DS, ki je zakon označila za politično oz. predvolilno potezo, ki med drugim dodeljuje »nepotrebne pristojnosti nepotrebnim upravam« (pokrajinam, op. p.) ter ponižuje občine.

Čeprav na podlagi političnega dogovora v skupini DS sedi tudi svetnik SSk Marko Pisani, se je le-ta kot že rečeno vzdržal, kar je utemeljil z ugotovitvijo, da je bil zakon, ki se ga je pripravljalo tri leta, oblikovan na podlagi vseh priporočil nosilcev interesov in je v skladu z evropskimi smernicami o zaščiti ozemlja in manjši porabi tal.