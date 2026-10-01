Bencin v FJK 50 centov pod evropskim povprečjem

V Furlaniji - Julijski krajini je od današnejga dne za imetnike kartice oz. QR-kode, ki omogoča deželni popust za nakup goriva, cena dizla in bencina precej ugodna, tako v primerjavi s sosednjo Slovenijo kot s povprečjem Evropske unije. Na dan, ko je v naši deželi začel veljati dodatni popust, ki na obmejnem območju nudi znižanje v višini 39 centov (namesto dosedanjih 34) na liter bencina in v višini 30 centov (namesto 25) na liter dizelskega goriva, je namreč Evropska komisija v svojem tedenskem biltenu opozorila, da je povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v EU dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter. Povprečna cena v EU pa po zadnjih podatkih znaša 2,10 evra na liter.

To pomeni, da je na nekaterih črpalkah na obmejnem območju oz. t. i. območju 0 v Furlaniji - Julijski krajini liter bencina cenejši tudi za pol evra v primerjavi s povprečjem Evropske unije, za liter dizla pa se odšteje tudi do 0,35 evra manj. Najnižje cene trenutno nudijo družbe, ki so po zgledu bencinskih servisov podjetja Eni na državni ravni postavile zgornjo mejo na 1,99 evra za liter bencina ter 2,19 evra za liter dizla. Eniju sta se takoj zatem pridružila še naftna velikana IP in Q8. Danes je tako za upravičene do najvišjega deželnega popusta cena bencina na omenjenih črpalkah znašala 1,60 na liter, cena dizla pa 1,89 na liter oziroma ponekod so nekateri upravitelji bencinski servisov ceno »zaokrožili« navzgor za pol centa, tako da je bilo ponekod mogoče opaziti ceno 1,605 za bencin in 1,895 za dizel, kar sicer prinaša razliko 0,20 evra ob nakupu 40 litrov goriva.

Kot smo poročali, že pred današnjim dnem, ko je začelo veljati dodatno znižanje v višini pet centov na deželni popust (za lastnike hibridnih vozil pa je deželna vlada namenila še dodatnih pet centov), je po zaslugi omejitve zgornjih cen, gorivo v FJK postalo konkurenčno oziroma celo cenejše kot čez mejo. V Slovenijo regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa namreč od torka znaša 1,929 evra na liter oziroma skoraj štiri cente več kot v FJK, liter 95-oktanskega bencina pa stane 1,760 evra oziroma kar 16 centov več. Naj pri tem še spomnimo, da je deželna vlada FJK odločitev o dodatnem popustu sprejela pred vestjo, da bo družba Eni postavila zgornjo ceno naftnim derivatom. Ostaja pa gorivo v Sloveniji cenejše v primerjavi s povprečjem, ki ga beležijo v Evropski uniji, pri čemer sicer bilten Evropske komisije ne upošteva ciljnih subvencij, kot je npr. pomoč večjim prevoznikom v Franciji, kar naj bi v kratkem uvedla tudi Ljubljana.