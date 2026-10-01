Z Mangarta so ga rešili s helikopterjem

Gorski reševalci z Rablja so danes opoldne posredovali na severni steni Mangarta, kjer je plezalca obšla slabost. Šlo naj bi za petdesetletnika, ki se je vzpenjal po ferati, ki poteka na italijanski strani Mangarta.

Slabost je plezalca iz okolice Belluna v Venetu obšla na višini približno 2000 metrov. Soplezalci so poklicali na pomoč, na kraj je s helikopterjem priletel zdravnik. Po reševanju na Mangartu so plezalca odpeljali k Belopeškim jezerom, od koder so ga po pregledu s helikopterjem napotili v videmsko bolnišnico za dodatne izvide.