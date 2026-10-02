Utajili več kot 800.000 evrov davkov

Finančna policija iz Vidma je v podjetju, ki se ukvarja s trgovino z okrasnim papirjem, ugotovila domnevno davčno utajo v višini več kot 800 tisoč evrov. Finančni policisti iz enote v Čedadu so v kraju San Giorgio di Nogaro odkrili pisarno, povezano z dvema tujima družbama, eno špansko in eno avstrijsko, ki pripadata isti multinacionalki. Ugotovili so, da so trgovinska dejavnost in posredovanje pri prodaji izdelkov, ki so bila namenjena italijanskemu trgu, izvajali, ne da bi pri tem prijavljali prihodke v Italiji.

Gre za znesek, ki presega 2,5 milijona evrov. Finančna policija je zato obema družbama naložila plačilo višjih davkov, obresti in kazni v višini več kot 800 tisoč evrov. Obe družbi sta že plačali – kot odškodnino – 700 tisoč evrov in se zavezali, da bosta plačali dodatnih 120 tisoč evrov.