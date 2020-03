Dežela FJK sprašuje, kam naj usmeri denar

Evropska unija še nima proračuna za sedemletje 2021-2027, je pa že določila, na katera področja se bo stekal denar iz kohezijskih skladov, kot sta Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ali Evropski socialni sklad (ESS). V Bruslju si želijo nagraditi projekte, ki bodo usmerjeni v inovacije, digitalizacijo, zeleno ekonomijo, prometne povezave, vseživljenjsko izobraževanje, socialno vključenost in lokalno vodene strategije za trajnostni razvoj.

Dežela Furlanija - Julijska krajina si želi počrpati čim več sredstev in jih uporabiti na način, da bo v čim večji meri zadovoljila pričakovanja prebivalcev. V ta namen so danes na novinarski konferenci v Trstu – navzoč je bil tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga – pozvali ljudi, naj izpolnijo spletno anketo in navedejo, kateri ukrepi se jim zdijo pomembnejši. Anketa je dostopna na spletnem portalu Dežele FJK.