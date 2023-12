Deželni svet FJK izglasoval rekordni proračun

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je poldrugo uro po polnoči z glasovi desnosredinske večine in ob nasprotovanju opozicije izglasoval proračun za leto 2024, večletni proračun za obdobje 2024-2026 in s tem povezan zakon. Deželni proračun je že drugo leto zapored rekorden, saj znaša dobrih 5,7 milijarde evrov oz. 641 milijonov evrov več kot za letošnje leto. Dobra polovica te vsote, 3,1 milijarde, bo šla zdravstvu, pomembne vsote bodo prejeli tudi lokalna samouprava, prevozi, infrastruktura in ozemlje, sledijo postavke za ostala področja, ki bodo dejansko vse večje kot v prejšnjem proračunu. Po besedah predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige bo to omogočilo širitev in krepitev odzivnosti deželne skupnosti in gospodarstva v luči ne ravno rožnatih napovedi na gospodarskem področju za prihodnje leto. Sprejeti proračun je torej zanj dodaten pomenljiv korak naprej k utrditvi družbenega in gospodarskega sistema FJK in želi dati zagona privlačnosti deželnega ozemlja, je prepričan Fedriga, ki je še posebej ponosen na potrojitev postavke za družinske politike, ki imajo zdaj na voljo 65 milijonov evrov, katerim gre dodati še 18 milijonov za izredna ukrepa, kot sta prispevek ob rojstvu tretjega otroka za nakup stanovanja ter možnost konvencije z denarnimi zavodi za posojila mladim družinam.

Številni predstavniki opozicije, ki so nastopili med razpravo (Furio Honsell za Open FJK, Serena Pellegrino za Zavezništvo Zelenih in Levice, Rosaria Capozzi za Gibanje petih zvezd, Massimo Moretuzzo za Pakt za avtonomijo in Andrea Carli za Demokratsko stranko), pa so bili kritični, zlasti zato, ker po njihovem prepričanju ob tolikšni obilici sredstev ni jasne strategije predvsem na področjih zdravstva, lokalne samouprave in okolja. Malo je idej, še manj dialoga, se je med drugim slišalo iz vrst opozicije, kjer so večini očitali beg osebja iz javnega zdravstva in dajanje prednosti zasebnikom na tem področju. Proti predlogu proračuna je na koncu glasoval tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani, ki deli mnenja svojih kolegov iz opozicije: po njegovih besedah ob najbolj bogatem proračunu ni rešitev za trenutno odprta vprašanja na področju zdravstva, ravno tako ni vizije glede vprašanja migrantov, na splošno je zmanjkal pogum. Sam je vložil vrsto popravkov, ki so bili naposled vsi zavrnjeni z izjemo tistega, ki deželni konzulti jusov in srenj dodeluje za tri leta letni prispevek v višini 12.000 evrov.