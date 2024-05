V Gorjanskem moški streljal v trgovini, nato še v stanovanjski hiši

V Gorjanskem v Občini Komen je včeraj popoldne 50-letni moški v trgovino stopil z lovsko puško v roki. Ustrelil je v strop, nato ko je odhajal pa še v avtomat z napitki pred trgovino. V trgovini sta bili med streljanjem poleg prodajalke še dve stranki.

Policiste so ob 15. uri obvestili, da sta se v Gorjanskem sprla moška in omenili tudi strelno orožje. Na kraj je oddrvelo več policijskih patrulj in kriminalisti.

Moški je po streljanju v trgovini sedel v avtomobil in se odpeljal proti stanovanjski hiši, kjer je repetiral puško in nasilno odprl vrata. Družini ki je bila v stanovanju, je grozil in nato še enkrat ustrelil. Kmalu je odšel in se odpeljal proti svojemu domu, kjer se je zaprl v hišo.

Policisti so zavarovali kraj, prispel je policijski pogajalec, ki se je začel pogovarjati z moškim. Po več kot polurni uspešni telefonski komunikaciji je 50-letni osumljenec sam prišel pred stanovanjsko hišo in se ob 17.38 predal policistom. V celotnem dogajanju ni bil nihče poškodovan.

Moškemu so odvzeli prostost in ga pridržali. Opravili so tudi varnostni pregled.