Deželni svet FJK izvolil svoje člane paritetnega odbora

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je danes izvolil sedem članov novega Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, od katerih sta dva predstavnika narodne skupnosti. To bosta Fiorella Benčič in Walter Pertot, ki sta prejela 15 oziroma 24 glasov, medtem ko je tretji kandidat, Marko Milkovič, prejel le tri glasove in ni bil izvoljen. Ostalih pet novih članov odbora so Dora Ciccone (16 glasov), Linda Tomasinsig (18 glasov) ter Danilo Slokar, Adriano Ostrouška in Nicola Delconte (vsak s 26 glasovi). 10. aprila pa je predvideno zasedanje skupščine izvoljenih predstavnikov slovenske manjšine, ki bodo morali izvoliti tri člane odbora. Štiri oziroma šest članov paritetnega odbora morata še imenovati italijanska državna vlada in deželna vlada FJK.