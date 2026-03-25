Arso jutri z oranžnim opozorilom zaradi vetra in snega

Arso je za jutri objavil oranžno opozorilo zaradi vetra in snega. Izjema je le osrednji del Slovenije, kjer je opozorilo rumeno.

Na jugozahodu Slovenije je opozorilo od 2. ure po polnoči oranžno zaradi močnega vetra, ki bo dosegal hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro ter zaradi novega snega. Tudi drugod po Sloveniji opozarjajo pred snegom in močnim vetrom.

Vremenska fronta bo danes ponoči prešla tudi FJK. Meteorološki urad deželne agencije za okolje Arpa pričakuje močne padavine s krajevnimi plohami in nevihtami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov, so danes zapisali na svoji spletni strani.