Digitalizacija je povečala davčno osnovo za 5,3 milijarde

Več kot pet milijard evrov: za toliko denarja se je od 1. januarja do 15. maja letos – dejansko pa v zadnjih dveh mesecih – povečala davčna osnova, potem ko je v Italiji postala obvezna povezava med POS terminali in blagajnami pri trgovskih dejavnostih za zagotovitev sledljivosti plačila in preprečevanje utaje davkov. Podatek je prejšnji teden v poslanski zbornici obelodanil direktor Agencije za javne prihodke Vincenzo Carbone, ki je dogajanje označil za dokaz, da ko so pri uvajanju novih določil prisotne tehnična ozaveščenost, odprtost za dialog in znanje, na rezultate ni treba dolgo čakati. Rezultat naj bi presenetil samo vlado, ki je pričakovala precej nižji znesek.

Obvezno povezavo med POS terminali in blagajnami je predvideval lanski zakon o proračunu, na podlagi katerega so določili, da bodo morale od 1. januarja letos vse operacije potekati prek povezave med POS terminali in blagajnami trgovin. Da bi omogočila povezavo, je Agencija za javne prihodke 5. marca letos aktivirala tudi posebno spletno storitev, pri čemer so se morali trgovci registrirati do 20. aprila. V vsem tem času se je do 15. maja, ko so prispeli najnovejši razpoložljivi podatki, močno povečal pretok podatkov med trgovinami oz. trgovskimi dejavnostmi in davčno upravo. Izdanih je bilo tako kar 115 milijonov elektronskih računov več, pri čemer se je davčna osnova povečala za 5,3 milijarde evrov.