Dijaki si želijo drugačne šole in mature, do ministra pa so kritični

V Italiji odmeva debata o štirih dijakinjah in dijakih, ki so se, ker so maturo po pisnem delu tudi s pomočjo velikega števila kreditov, zbranih v zadnjih treh letnikih, matematično že izdelali, odločili za svojevrsten »protest«. Na ustnem delu izpita niso odgovarjali. Med znanimi so bili trije taki primeri v različnih krajih v Venetu in eden v Toskani.

Peščica primerov – vseh maturantov je letos bilo okrog pol milijona – je na nacionalni ravni izzvala debato o tem, ali je tako ravnanje ustrezno, primerno, dopustno. Srdito se je odzval sam minister za izobraževanje Giuseppe Valditara in se pridušal, da bo ukrepal, da take oblike protesta ne bodo več mogoče.

Zanimalo nas je izvedeti, kako na tako obliko protestov gledajo dijaki ali maturanti slovenskih šol v Italiji. Matura je že za Aniko Civardi in Nastjo Tomsic, medtem ko »izziv« državnega izpita še čaka Martina Kitsa Nieuwenkampa, ki bo septembra sedel v petošolske klopi Državnega tehniškega zavoda Ziga Zois v Trstu.

Pogledi naših sogovornikov na protest štirih italijanskih maturantov, ki so svoje ravnanje utemeljili na različne načine, a z vsaj enim skupnim argumentom – kritičnostjo do šolskega sistema in tudi do tega, kako je zasnovana matura – se v nekaterih točkah prekrivajo, spet drugje razlikujejo. Tudi sami so kritični do šolskega sistema, ki se jim zdi bolj usmerjen v kopičenje informacij kot pa v dejansko razumevanje snovi in oblikovanje kritičnih stališč. Občuten pa je tudi stres, ki ga dijaki doživljajo v petem letniku, ko se pripravljajo na maturo. To sta poudarili zlasti Nastja Tomsic iz Števerjana, ki je letos sklenila šolanje na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici, in Anika Civardi iz Barkovelj, ki je maturirala na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna v Trstu.

Vsi trije so si enotni v oceni, da je bil odziv ministra za izobraževanje Giuseppeja Valditare na dijaški protest neprimeren. Minister je namreč napovedal, da bo ukrepal z reformo mature, po kateri dijak ne bo mogel izdelati, če bo molčal na ustnem delu izpita. »Moral bi delati za dobro dijakov, ne pa proti njim,« je dejala Anika Civardi. »Če se nekdo odloči, da se zadovolji z oceno 60, je to njegova stvar. Konec koncev oceni niti ni toliko relevantna pri nadaljnji življenjski poti,« je razmišljala Nastja Tomsic. »Gospod Valditara bi moral svoj trud vložiti v to, da bi bila matura bolj v koraku s časom, v katerem živimo, ne pa v utišanje protestov,« je komentiral Svetoivančan Martin Kits Nieuwenkamp.