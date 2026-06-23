Dimitriju Ruplu priznanje za življenjsko delo v diplomaciji

Priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu

Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je danes, 23. junija, ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu.

Kajzer se je ob podelitvi najvišjega priznanja v diplomaciji Ruplu zahvalil za njegov prispevek k zgodovini slovenske države, za delo, ki je pomagalo oblikovati temelje zunanje politike in diplomacije, ter za predanost ideji Slovenije kot odprte, demokratične in mednarodno spoštovane države.

»Kot intelektualec, univerzitetni profesor, publicist, disident, politik in diplomat je desetletja soustvarjal prostor svobodne misli, demokratičnega dialoga in mednarodne odprtosti Slovenije. V času, ko se je oblikovala slovenska državnost, je (...) pomembno prispeval k temu, da je glas Slovenije segel daleč prek njenih meja,« je povedal.

Minister je izpostavil, da je bila kariera Rupla prežeta z zavedanjem, da diplomacija ni zgolj umetnost zastopanja interesov, temveč tudi umetnost iskanja soglasja in gradnje mostov. »To so vrednote, ki ostajajo aktualne tudi danes, v času velikih geopolitičnih sprememb, negotovosti in novih izzivov za mednarodno skupnost,« je dodal.

V zahvalnem govoru se je Rupel, ki je bil med drugim generalni konzul RS v Trstu, spomnil časov osamosvojitve Slovenije, ko po njegovih besedah za državnost ni bila nujna vojna, temveč obramba in predvsem mednarodno priznanje. »Vojne si nismo želeli, priznanje pa je bilo naša želja, da Slovenija postane ena od mednarodno priznanih držav,« je dejal.

Kot začetek slovenske diplomacije in prvi znak mednarodnega prepoznavanja slovenskih nacionalnih interesov je izpostavil zaustavitev 10-dnevne vojne. Dodal pa je še, da je preteklost »slovenske zunanje politike opisana na mnogo tisoč straneh, prihodnost pa še čaka na svoj čas in na svoje avtorje«.