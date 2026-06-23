»To je bil proces proti lažem«

»Dali smo mu smrtni udarec.« S temi besedami, izgovorjenimi v arabščini, je državni tožilec Sergio Colaiocco v Rimu, v sodni dvorani zapora Rebibbia, davi začel svoj sklepni nagovor na sojenju agentom egiptovske tajne službe zaradi umora mladega raziskovalca Giulia Regenija. Med 25. januarjem in 3. februarjem 2016 so ga ugrabili, mučili in ubili. »Tukaj se ne sodi zgolj o odvzemu človeškega življenja. Tukaj se sodi o metodičnem, hladnokrvnem in organiziranem izvajanju nasilja nad nemočnim človekom. Tukaj se sodi o ugrabitvi osebe, ki je bila prikrajšana za vsa jamstva,« je po poročanju radiotelevizije RAI dejal tožilec. »Tukaj se ne sodi le o mučenju kot orodju nadvlade. In ta človek je imel ime, obraz, zgodbo: Giulio Regeni, italijanski državljan, mlad raziskovalec. Svoboden človek,« je pojasnil.

»Sodni proces, ki se danes zaključuje, od samega začetka ni bil proces kot vsi drugi. Bil je proces proti molku, proti molku tistih, ki niso hoteli govoriti. Tistih, ki niso hoteli sodelovati, tistih, ki so upali, da bo čas izbrisal sledi. Bil je proces proti lažem. Proti izmišljenim rekonstrukcijam, proti zavajanju,« je med drugim dejal državni tožilec. Sojenje domnevnim krivcem za smrt raziskovalca iz Fiumicella pri Vidmu se po več letih, ki jih je zaznamovalo zavlačevanje s strani egiptovskih oblasti, bliža koncu. Sklepni nagovori bodo danes trajali cel dan, lahko se zavlečejo še do jutrišnjega dne.