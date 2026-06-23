Ob 5. uri zjutraj je bila temperatura 27 stopinj Celzija

V Franciji je bila noč s ponedeljka na torek, 23. junija, najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi ponoči znašala 21,6 stopinje Celzija, Predhodni rekord 21,4 stopinje so izmerili 5. julija 2019.

V izračun najvišje nočne temperature doslej so vključene meritve s 30 postaj po vsej državi. Ob 5. uri zjutraj je denimo v kraju Biscarrosse na atlantski obali, v Limogesu, Rennesu in Angersu temperatura znašala 27 stopinj, v pristaniškem mestu Le Havre v Normandiji se je živo srebro povzpelo do 26 stopinj, v Bordeauxu do 25, v Parizu pa so namerili 24 stopinj Celzija.